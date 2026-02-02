Paro nacional de trenes: este jueves no habrá servicio en La Plata

El sindicato ferroviario La Fraternidad confirmó un paro nacional de trenes para este jueves 5 de febrero, que afectará a todos los servicios en La Plata y en el resto del país. La medida será por 24 horas y dejará sin funcionamiento tanto a los trenes de pasajeros como a los de carga.

Desde el gremio, que conduce Omar Maturano, denunciaron un fuerte atraso salarial, problemas de seguridad operativa y falta de financiamiento del sistema ferroviario. A través de un comunicado, rechazaron la propuesta salarial presentada por las empresas y aseguraron que “los trabajadores no aceptamos limosnas”.

La huelga alcanzará a las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas —en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín—, además de Metrovías y Ferrovías, por lo que durante toda la jornada del jueves no habrá circulación ferroviaria en ninguna de estas líneas.