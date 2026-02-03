Buscan frenar la suba de la tarifa del agua

El presidente de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti, anunció que presentará un recurso judicial para frenar la suba de las tarifas de ABSA, en medio de la falta de agua que sufren vecinos de ciertos barrios de la ciudad.

Según el dirigente radical, la situación del servicio es “insostenible” y criticó la falta de respuesta de la empresa frente a los reiterados reclamos de los platenses. En ese marco, reclamó que cobrar por un servicio que no se presta afecta directamente el bolsillo de los vecinos.

“Es inadmisible que se pretenda avanzar con un aumento cuando los vecinos deben gastar fortunas en bidones porque el servicio es inexistente. No vamos a permitir que se castigue a los platenses por una contraprestación que la empresa incumple sistemáticamente”, advirtió.

Cabe destacar que desde el Concejo Deliberante se busca constituir el Observatorio del Agua, una herramienta de control que permita seguir el servicio de ABSA con datos públicos y reclamos verificables. Esto permitirá supervisar que cada hogar reciba agua mientras se completan las obras pendientes.

Además, el bloque de concejales exige un plan de contingencia urgente que se mantenga hasta finales de abril.