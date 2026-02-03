La nafta en diciembre subió casi el triple que la inflación
El combustible trepó casi tres veces más que el índice oficial.
El precio de la nafta cerró diciembre con el mayor salto mensual del año y casi triplicó la inflación del mismo período. El informe de la Fundación Colsecor mostró que el litro promedió $1.668 en localidades del interior y $1.611 en la Ciudad de Buenos Aires, con una diferencia de 3,5%.
Los aumentos fueron de 7,4% en el interior y 7,6% en CABA, frente al 2,8% de inflación medida por el Indec. En el acumulado anual, la suba alcanzó 41,8% en el interior y 45,4% en la Ciudad, un comportamiento similar al del dólar aunque con mayor impacto en términos reales. El gasoil también registró alzas significativas, con un promedio de $1.737 en el interior y $1.603 en CABA.
En paralelo, el Gobierno oficializó nuevos valores para biocombustibles que regirán durante febrero. El biodiésel quedó fijado en $1.842,79, el bioetanol elaborado a base de caña en $1.000,86 y el producido a partir de maíz en $917,32, anticipando un escenario de mayor tensión en los surtidores.