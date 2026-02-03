La nafta en diciembre subió casi el triple que la inflación

El precio de la nafta cerró diciembre con el mayor salto mensual del año y casi triplicó la inflación del mismo período. El informe de la Fundación Colsecor mostró que el litro promedió $1.668 en localidades del interior y $1.611 en la Ciudad de Buenos Aires, con una diferencia de 3,5%.

Los aumentos fueron de 7,4% en el interior y 7,6% en CABA, frente al 2,8% de inflación medida por el Indec. En el acumulado anual, la suba alcanzó 41,8% en el interior y 45,4% en la Ciudad, un comportamiento similar al del dólar aunque con mayor impacto en términos reales. El gasoil también registró alzas significativas, con un promedio de $1.737 en el interior y $1.603 en CABA.

En paralelo, el Gobierno oficializó nuevos valores para biocombustibles que regirán durante febrero. El biodiésel quedó fijado en $1.842,79, el bioetanol elaborado a base de caña en $1.000,86 y el producido a partir de maíz en $917,32, anticipando un escenario de mayor tensión en los surtidores.