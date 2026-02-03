El Gobierno reactiva vínculos con una firma investigada en el caso Andis

El Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa tras reactivar contrataciones con la droguería Suizo Argentina, una empresa directamente vinculada a la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Pese a las denuncias por sobreprecios, licitaciones direccionadas y desvío de fondos, la firma de la familia Kovalivker reapareció en procesos de compra del Ministerio de Salud.

La reaparición de Suizo Argentina en el sistema de compras públicas quedó registrada en el portal Comprar, donde figuran procesos recientes impulsados por la cartera sanitaria. El dato resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que la empresa había quedado en el centro del escándalo luego de la difusión de audios atribuidos al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que se describía un esquema interno de discrecionalidad, cartelización y sobreprecios.

Una empresa clave en el negocio estatal

En poco más de un año y medio de gestión libertaria, Suizo Argentina acumuló contrataciones por más de 100 mil millones de pesos con distintos organismos del Estado. La firma cerró acuerdos con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, además de PAMI y la obra social de las Fuerzas Armadas, lo que da cuenta de su peso estructural dentro del esquema de compras públicas.

Ese volumen de negocios vuelve a adquirir relevancia frente a la decisión oficial de permitir su regreso a licitaciones mientras la causa judicial sigue abierta.

Licitaciones reactivadas y causa abierta

Según información oficial, la droguería volvió a presentarse en una licitación del 15 de noviembre para la provisión de insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas. En ese proceso superó el primer filtro técnico y presentó una oferta cercana a los 250 millones de pesos, que quedó en condiciones de ser adjudicada.

En paralelo, la empresa también aparece en otra licitación abierta del 26 de diciembre para la compra de insumos de neurocirugía. Allí ofertó casi 37 millones de pesos y logró avanzar en la etapa inicial de evaluación.

Estas ofertas se producen mientras la Justicia avanza sobre las irregularidades detectadas en la Andis, poniendo en cuestión el discurso anticorrupción del Gobierno, que habilita nuevas contrataciones con una firma investigada mientras el expediente judicial sigue su curso.