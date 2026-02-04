Revelan que hay déficit financiero

Un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el déficit fiscal financiero real de la Argentina asciende a 12 billones de pesos. Esto representa el 1% del PBI de Argentina.

La estimación surge del Informe de Coyuntura Macroeconómica, elaborado por Joaquín Waldman, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). El trabajo pone el foco en una medición “más precisa” del superávit fiscal financiero, una de las banderas del gobierno de Milei y Caputo.

En materia fiscal, el estudio señala que en 2025 el Sector Público Nacional no Financiero logró un superávit primario de 1,4% del PBI. No obstante, al incorporar el pago de intereses por 10,3 billones de pesos, el resultado financiero se reduce a un superávit de apenas 0,2% del PBI.

Según el IIEP, esta medición no contempla los intereses de corto plazo de instrumentos como las LECAPs, que se registran “bajo la línea” por su modalidad de capitalización. Al corregir esta cuestión metodológica, el resultado financiero real pasa a mostrar un déficit equivalente al 1% del PBI, lo que explica por qué, pese al ajuste y la baja del riesgo país, la deuda pública no logra reducirse de manera significativa.

En paralelo, el trabajo destacó la acumulación de reservas iniciada en enero, y el pago de 4.200 millones de dólares en capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de 2020.