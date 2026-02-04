La morosidad y las deudas siguen en alza en 2026

La situación financiera de las familias y de las empresas comienza a mostrar claros signos de agotamiento, luego de un 2025 con niveles récord de morosidad, cheques rechazados y endeudamiento. Este escenario no solo impacta en el bolsillo de las personas, sino que también tensiona la cadena de pagos.

Endeudarse para el mes

El uso de tarjetas de crédito superó al de débito, en un contexto de menor circulación de efectivo y caída del ingreso disponible.

“En noviembre, último dato disponible, las transacciones con tarjetas de débito alcanzaron 174 millones por un total de 4,7 billones de pesos, con caídas interanuales del 12% en cantidades y del 14,2% en montos reales. La contracara fue el crecimiento relativo del crédito: se realizaron 184,7 millones de pagos por 10,4 billones de pesos, con un aumento del 4,2% en cantidades, aunque con una baja del 3,5% en términos reales”, según el informe de Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El 90% de las operaciones con tarjeta de crédito se realizaron en un pago, lo que indica que no se trata de consumo financiado a largo plazo, sino de postergación inmediata del pago. En montos, esa modalidad representó el 74,3% del total. El crédito funciona, así, como sustituto del ingreso, no como herramienta de expansión del consumo.

Morosidad en alza

En octubre, según el BCRA, la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito alcanzó los niveles más altos desde 2011: el ratio de irregularidad llegó a 7,8%. Se trata de un salto de 211,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando era del 2,5%.

En el desagregado, los préstamos personales alcanzaron el 9,9% (en octubre del 2024 estaba en 3,4%, por lo que aumentó 193,2%), y la morosidad de las tarjetas de crédito 7,7% (un año atrás este guarismo se encontraba en 1,7%, lo que significa un salto de 343,3% en doce meses).

Cheques rechazados

En diciembre de 2023 se registraron 30.784 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de 26.550 millones de pesos. Un año después, en diciembre de 2024, la cantidad trepó a 39.083 cheques, con un monto rechazado de 84.531 millones.

Para diciembre de 2025, el número se disparó a 119.285 cheques rechazados por un volumen de 347.637 millones de pesos. El aumento no es sólo por cantidad de cuentas, sino que se dispararon los niveles de endeudamiento que no pudieron ser pagados: el aumento llegó a 311% en dos años.

La relación entre cheques rechazados y el total compensado alcanzó el 2,2% en cantidades y el 1,6% en montos, según el último informe de medios de pago del BCRA. Son proporciones que, en contextos de estabilidad macroeconómica, suelen anticipar interrupciones en la cadena de pagos. Esto es porque los cheques siguen siendo utilizados para el financiamiento comercial, especialmente entre empresas que operan fuera del crédito bancario tradicional. Su deterioro indica que el problema no se limita al consumo final, sino que atraviesa las relaciones productivas.