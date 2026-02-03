Causa Cuadernos: CFK pidió la nulidad del juicio y las defensas cuestionan la validez del expediente

Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes el juicio por la causa “Cuadernos” con una fuerte embestida de las defensas, encabezada por la de Cristina Fernández de Kirchner, que reclamó la nulidad de todo lo actuado.

En la apertura de la etapa de cuestiones preliminares, el abogado Carlos Beraldi sostuvo que el proceso está afectado por “maniobras de espionaje ilegal, direccionamiento judicial y un engaño de origen”, y solicitó formalmente que se declare inválido el expediente. Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, expuso durante 90 minutos, tiempo extraordinario concedido por el tribunal.

El planteo se apoyó en dos ejes centrales: el presunto “forum shopping” para seleccionar juez y fiscal, y lo que definió como una “estafa con los arrepentidos”, en referencia al uso de testimonios obtenidos bajo el régimen de imputado colaborador.

Las críticas se profundizaron luego con la intervención de Gabriel Palmiero, defensor de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, quien apuntó directamente contra la credibilidad de Oscar Centeno, el chofer que aseguró haber escrito los cuadernos donde se registraban supuestos pagos de coimas.

“Centeno le dijo al juez y al fiscal que había quemado los cuadernos en una parrilla. Entonces la primera pregunta es: ¿fueron quemados o están hoy en una caja fuerte del tribunal tras aparecer mágicamente un año después? ¿Dónde están?”, planteó el abogado.

Palmiero también cuestionó el tratamiento judicial de las indagatorias de Centeno, al señalar que algunas declaraciones no habrían sido incorporadas al legajo de la causa, lo que —según sostuvo— afecta gravemente la validez probatoria del proceso.