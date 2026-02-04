Milei tramitó el nuevo DNI electrónico

Como bien informó diario Hoy días atrás, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó una serie de cambios técnicos y de seguridad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. De acuerdo con la disposición oficial, las modificaciones iban a entrar en vigencia en febrero.

En ese marco, el presidente Javier Milei encabezó la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino. De esta manera, fue el primero en hacer el trámite.

El nuevo DNI representa un cambio histórico al estar fabricado en policarbonato, lo que mejora su durabilidad, e incluye un chip electrónico seguro. Este dispositivo almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad sin necesidad de acceder a bases de datos externas. Eso hace que su falsificación sea “prácticamente imposible”.