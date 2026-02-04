Kicillof se encamina a liderar el PJ bonaerense

Axel Kicillof se encamina a transformarse en el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense. Con las negociaciones en marcha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aparece como el candidato para ocupar el cargo vacante desde diciembre, cuando Máximo Kirchner concluyó su mandato.

De acuerdo con la información publicada por la periodista Nancy Pasos, a días de que venza el plazo para el cierre de listas, Kicillof será el nuevo titular del partido. En ese marco, la discusión se trasladó a la representación que cada sector tendrá en el Consejo partidario y en el Congreso, un punto que aún no logró resolverse y que fue eje de la cumbre realizada el martes en La Plata.

Del encuentro participaron representantes del kirchnerismo como Alejandro Dichiara, Facundo Tignanelli, el legislador Juan Pablo de Jesús y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Por el Movimiento Futuro estuvieron presentes el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. También formaron parte de la reunión la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares.

Negociaciones abiertas y tensiones internas

El Movimiento Futuro busca contar con mayoría en el Consejo partidario, mientras que La Cámpora insiste en un reparto equitativo de los lugares. Ante estas diferencias, el kicillofismo apunta a llegar al vencimiento del plazo con un esquema consensuado.

Las señales de unidad

Cabe recordar que, como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, Máximo Kirchner había propuesto a Kicillof para el cargo como parte de un gesto de unidad. En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo re­cientemente que “no es tiempo de internas, es tiempo de unidad”, respaldando la idea de que el gobernador asuma la conducción del PJ bonaerense.

En un contexto marcado por la necesidad de reordenar al peronismo provincial, la figura de Kicillof aparece para asumir la conducción partidaria.