Mayra Mendoza culpó a Milei del industricidio

La diputada bonaerense, Mayra Mendoza, apuntó contra las políticas económicas de Milei que llevaron a la industria a una crisis que, entre otras localidades, golea fuertemente en Quilmes.

Los dichos de la exintendenta se dan luego de que la petroquímica Sealed Air avanzó con 65 despidos pese a encontrarse vigente una conciliación obligatoria.

“Sealed Air es un ejemplo más que nos toca de cerca en Quilmes de la realidad dramática que vive la industria nacional, lo que se refleja en la degradación del empleo y de los salarios. Son las decisiones de Milei las responsables directas de estas situaciones, que se están multiplicando”, expresó Mendoza.