Avanza el conflicto en Acerías Berisso

El conflicto en Acerías Berisso sigue abierto y sin respuestas. Desde hace más de cuatro meses, los trabajadores de la histórica metalúrgica reclaman el pago de las indemnizaciones adeudadas tras su cierre. En las últimas semanas, como alternativa surgió la posibilidad de expropiar la empresa y armar una cooperativa.

En total, fueron casi 60 trabajadores afectados por el cierre de la firma. No obstante, en la lucha por reincorporarse a su trabajo quedaron cerca de 30.

La situación se volvió a visibilizar esta semana cuando los empleados realizaron una manifestación frente a la vivienda de uno de los propietarios, en Villa Elisa. “Nos deben más de cuatro meses de salario y el aguinaldo. No nos aclararon nuestra situación laboral. Nos estuvimos asesorando y ya están los tiempos legales para reclamarla como cooperativa, como fábrica recuperada”, explicó el delegado de la UOM, Carlos Lazarte.

Los actuales dueños se habían hecho cargo de la histórica metalúrgica de Berisso hace más de un año. Cuando el conflicto salió a la luz, desde la UOM sostuvieron que la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos, pésimas condiciones laborales y despidos discrecionales.