Preocupan las cifras de la temporada

Según información oficial brindada por el gobierno bonaerense, “desde el 1° de diciembre visitaron la Provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior”. La tendencia se acentuó durante los primeros días de enero ya que “registró un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada”.

A estas cifras, se suma que “la estadía promedio de los y las bonaerenses es de 3,8 noches”, menor a años anteriores.

A su vez, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se utilizó un 21% menos en todo diciembre respecto al mismo mes del 2024.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa dijo que “en comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”.

“Esto es lo que está haciendo la política del Gobierno nacional sobre los miles de bonaerenses que viven del turismo: este Gobierno se convirtió prácticamente en una agencia para incentivar los viajes al exterior”, alertó.