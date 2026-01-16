El mercado proyecta más desempleo para 2026

Incluso si el Gobierno logra avanzar con la reforma laboral, los relevamientos privados y oficiales coinciden en que el mercado de trabajo continuará mostrando signos de debilidad. El crecimiento económico proyectado para 2026, estimado entre el 3% y el 4%, no se traduciría en una mejora sustancial del empleo, ya que el modelo impulsado por Javier Milei se apoya en sectores extractivos con baja capacidad de generación de puestos de trabajo.

La industria y la construcción, históricamente motores de la ocupación, atraviesan una contracción que explica gran parte de la falta de dinamismo laboral. Ambos sectores siguen afectados por la caída de la inversión y el freno de la obra pública, lo que limita cualquier recuperación sostenida del empleo.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la tasa de desocupación alcanzó el 6,8% en el último trimestre de 2025, subiría al 7,3% en el primer semestre de 2026 y cerraría el año apenas por debajo, en torno al 6,9%.

Un informe de la consultora LCG refuerza este diagnóstico. Los datos de noviembre mostraron una caída del 0,6% en la actividad industrial y del 4,1% en la construcción. El documento advierte que no resulta claro que estas actividades recuperen impulso en el corto plazo, mientras que los sectores que hoy exhiben mayor dinamismo —agro, energía y minería— tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra.

En ese marco, la eventual aprobación de la reforma laboral no modificaría de manera sustancial el escenario. Su impacto sobre el empleo formal sería acotado si no se produce una recuperación más robusta de la actividad y si el crecimiento no se expande hacia los sectores con mayor potencial de creación de puestos de trabajo.

Así, el mercado anticipa que, aun con reformas en marcha, la desocupación seguirá siendo una de las principales tensiones sociales y económicas del país durante 2026.