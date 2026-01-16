San Juan suma un nuevo proyecto minero al régimen RIGI

El Gobierno formalizó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Carbonatos Profundos, que prevé una inversión de 519 millones de dólares en minería de oro y plata en la región de Gualcamayo, San Juan. La Resolución 6/2026 publicada en el Boletín Oficial autorizó la adhesión presentada por Minas Argentinas SA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la iniciativa permitirá extender la vida útil de una mina en etapa de agotamiento y generará 1700 empleos directos. El plan contempla inversiones iniciales por más de 90 millones de dólares en los dos primeros años y fija como fecha límite para alcanzar el monto mínimo requerido el 31 de diciembre de 2028.

El esquema de proveedores establece que el 69% de las compras se destinará a empresas locales, superando el 20 exigido por la normativa. De esta forma, Carbonatos Profundos se convirtió en el décimo proyecto aprobado bajo el RIGI.