Paritarias: Provincia alcanzó un acuerdo con docentes y estatales

La provincia de Buenos Aires consiguió este viernes avanzar en las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes. En reuniones virtuales, el Ejecutivo presentó una nueva oferta que incluyó un aumento retroactivo a diciembre y una suba adicional para enero, lo que permitió destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo con la mayoría de los sindicatos.

El Gobierno bonaerense había ofrecido inicialmente un incremento del 1,5% que fue descartado por los gremios, quienes reclamaban un reconocimiento retroactivo para el último bimestre de 2025. La nueva propuesta atendió ese pedido y sumó un 1% correspondiente a diciembre, más un retroactivo vinculado al medio aguinaldo del semestre anterior, equivalente a un 0,5% adicional. A esto se agregó un aumento del 2% para enero, lo que en conjunto representará una mejora del 4,5% en los salarios de febrero respecto del último ingreso percibido.

Nueva propuesta y aceptación parcial

Los encuentros comenzaron con los representantes docentes y continuaron en paralelo con los estatales. Entre los docentes, trascendió que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) consultará a las bases antes de dar una respuesta definitiva, mientras que otros gremios adelantaron su aceptación. En el caso de los estatales, la mayoría confirmó el acuerdo y destacó la voluntad del Ejecutivo de revisar la oferta inicial.

Con la nueva propuesta, la Provincia busca dar respuesta a la demanda de recomposición y evitar medidas de fuerza en el inicio del año.

Impacto en salarios y perspectivas

El acuerdo alcanzado apunta a recomponer el poder adquisitivo perdido tras un año atravesado por la inflación y por ajustes que tensaron la relación entre el Gobierno y los gremios.

La Provincia apuesta a que el entendimiento permita afrontar el inicio de 2026 con mayor estabilidad en el frente laboral y con un esquema de diálogo abierto para futuras revisiones. Los sindicatos, en tanto, advirtieron que seguirán de cerca la evolución de los precios y que reclamarán nuevas instancias de negociación si la inflación vuelve a golpear los salarios.