Eliminan el arancel de importación para el papel editorial

El Gobierno nacional estableció una alícuota del 0% en concepto de derecho de importación para los papeles destinados a la impresión de libros, diarios y revistas.

La Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, deroga normativas previas y simplifica el registro de importaciones. Para acceder al beneficio, las empresas deberán inscribirse en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) mediante el sistema TAD. Las firmas ya registradas tendrán 90 días para actualizar sus datos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará normas complementarias en un plazo de 30 días.