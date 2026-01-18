La UOM paralizó Acindar por despidos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución anunció un “paro total” de actividades por tiempo indeterminado en la planta de Acindar de dicha ciudad santafesina. El sindicato denunció “despidos injustificados” y apuntó contra la falta de respuestas de las empresas contratistas.

Según indicó el gremio, la medida comenzará este lunes 19 de enero, a partir de las 6 de la mañana. Además, la UOM denunció que “todas las instancias de diálogo se agotaron sin obtener respuestas concretas”, por lo que la medida de fuerza es por “el despido injustificado de trabajadores con años de antigüedad”.

“La caída abrupta de la producción, en el marco de las políticas de libre mercado, está siendo utilizada de manera discriminatoria para desplazar a trabajadores con historia y derechos, intentando reemplazarlos por mano de obra más joven y precarizada”, explicó el sindicato.