Crecieron las exportaciones bonaerenses

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, publicó estadísticas que reflejan el crecimiento de las exportaciones bonaerenses pese a la crisis nacional. Según difundió, alcanzaron los 2.821 millones de dólares en noviembre. Esta cifra significa un aumento del 19,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En tanto, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones bonaerenses totalizaron 28.766 millones de dólares. Brasil fue el principal destino de las exportaciones, con una participación del 24,6% del total exportado.

Sin embargo, el funcionario reveló que la participación de la industria en las ventas al exterior cayó 8% respecto al 2023: del 45% al 37% en 2025. “La contracción industrial y el repunte de los productos primarios explican la pérdida del peso manufacturero en la canasta exportadora bonaerense”, explicó.

“La diversidad productiva de la Provincia la confirma como la principal aportante de divisas del país (36% del total exportado en 2025)”, precisó López. No obstante, denunció “el desempeño es heterogéneo”: “La industria está siendo dañada por las políticas nacionales, necesitamos un modelo que impulse el valor agregado local”.