Leve suba del turismo en Mar del Plata

Luego de un mal arranco de la temporada de verano en la Costa bonaerense, la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata informó que la ocupación hotelera creció al 75% al inicio de la segunda quincena de enero. Durante la primera semana del año, esta cifra se había posicionado en 60%.

Pese a este repunte, desde la entidad aclararon que aun están lejos del 85% registrado en el mismo período del año pasado.

En tanto, desde el Ministerio de Producción bonaerense admitieron una disminución de turistas en comparación con otras temporadas. Con una estadía promedio de 3,8 noches, los registros Ejecutivo provincial también dan cuenta de un desplome del uso de la Cuenta DNI, que refleja una caída del consumo, en torno al 21%.

“Se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”, cuestionó el ministro Augusto Costa al respecto.