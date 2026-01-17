Cambaceres quedó a la espera de un nuevo amistoso

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres continúa con los trabajos de pretemporada a las órdenes de Hernán Darío Ortíz, a la espera de lo que será el amistoso del próximo lunes, en turno matutino, contra Argentino de Quilmes en condición de visitante.

Los movimientos del primer equipo se vienen desarrollando en Ensenada, con movimientos en el 12 de Octubre y también en las instalaciones de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata.

Este viernes hubo trabajos físicos, con un test que permite medir el volumen máximo de oxígeno en sangre y el nivel de resistencia aeróbica de los futbolistas.

Finalmente, vale repasar que el lunes el ensayo frente al Mate será de tres tiempos de 30 minutos, por lo que el Indio podrá poner en cancha por un largo rato a todos los protagonistas que tiene a disposición.