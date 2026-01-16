Agustín Auzmendi es nuevo jugador de Gimnasia

Fue una negociación con varios idas y vueltas, pero con final feliz para el hincha de Gimnasia. Agustín Auzmendi ya es oficialmente jugador del Lobo. Tras firmar su contrato y entrenarse en Estancia Chica, el delantero de 28 años posó con la camiseta albiazul y se espera que sume minutos mañana en el último amistoso previo al Torneo Apertura.

El atacante que llegó proveniente de Godoy Cruz cumplió con todos los pasos formales de su incorporación. Si bien llega para pelear el puesto con Marcelo Torres, Auzmendi es otro refuerzo que adquiere Fernando Zaniratto en un gran mercado de pases tripero.

El flamante refuerzo mens sana se formó y dio sus primeros pasos en el ascenso del fútbol argentino, donde comenzó a forjar su carrera en Acassuso. Con el correr de los años logró proyección internacional y tuvo un paso destacado por el fútbol de Honduras, donde convirtió goles y ganó rodaje en el exterior, mostrando su capacidad goleadora y adaptación a diferentes ligas. El delantero firmó contrato por un año y con opción de compra definitiva.

Dolor de cabeza para Zaniratto: se desgarró Conti

El cuerpo técnico albiazul recibió una muy mala noticia tras los estudios médicos realizados a Germán Conti, quien se lesionó en el amistoso frente a Lanús. Los resultados confirmaron un desgarro grado 3 en el cuádriceps, una lesión que lo dejará fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas y lo marginará del arranque del Torneo Apertura.

El defensor central había salido con una molestia y, en un primer momento, “Lucho” Zaniratto esperaba un diagnóstico menos grave. Ante la salida de Suso y la lesión del “Flaco”, las opciones que tiene el entrenador albiazul en la defensa central quedaron reducidas a Juan Cruz Cortazzo y Alejo Gelsomino.

El defensor no estará disponible para el debut ante la Academia y se perderá, en principio, los encuentros frente a River, Aldosivi y Barracas Central.