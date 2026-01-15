La AFA levantó las dudas y Estudiantes tendrá plantel completo para debutar en la Copa Argentina

Estudiantes respiró aliviado a pocos días de su estreno en la Copa Argentina. Aunque 11 futbolistas habían sido sancionados por el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central, la AFA habilitó a todo el plantel para disputar el duelo del 19 de enero ante Ituzaingó. Sin comunicado oficial, la confirmación llegó desde la dirigencia: el Pincha podrá contar con todos.

La preocupación había crecido en City Bell, ya que las suspensiones recaían sobre jugadores clave como Muslera, Núñez, González Pirez, Piovi, Cetré y Medina. Sin embargo, la resolución interna determinó que las penas solo se aplicarán en el próximo torneo local, dejando libre la participación en la Copa Argentina.

La amnistía general, que podría aprobarse en la próxima reunión dirigencial, aún no fue oficializada, pero la habilitación ya rige para este compromiso. Las sanciones incluían dos fechas para 11 jugadores, una multa económica para el club y la prohibición de capitanía para Núñez por tres meses. Aun así, Domínguez tendrá a todos disponibles para el debut competitivo del 2026. El Pincha, completo y sin bajas por sanción, va con todo a Banfield.