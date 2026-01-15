Rally Dakar: Benavides pisó fuerte en la décima etapa

Luciano Benavides volvió a destacarse en el Rally Dakar tras una sólida actuación en la décima etapa de la competencia. El piloto salteño había quedado de manera provisoria como líder de la clasificación general en la categoría motos, pero una posterior corrección de tiempos por parte de la organización modificó el escenario: se le restituyeron minutos al estadounidense Ricky Brabec por haberse detenido a auxiliar a Daniel Sanders, y pasó a encabezar la general con una ventaja de 56 segundos sobre el argentino.

Benavides finalizó tercero en el tramo que unió el campamento refugio con Bisha, a 4 minutos y 4 segundos del ganador de la etapa, el francés Adrien Van Beveren. Ese resultado le permitió recuperar tiempo en la lucha por la general y capitalizar los problemas que atravesaron varios de sus principales rivales.