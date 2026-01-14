Gaich ya está en casa: Estudiantes acelera en el mercado

La mañana de City Bell tuvo aroma a comienzo de ciclo. Adolfo Gaich, finalmente, cumplió con el paso que faltaba: revisión médica, firma del contrato y presentación en el Country para empezar a entrenarse bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. Así, Estudiantes de La Plata selló la llegada del primer refuerzo del 2026 en un mercado que se mueve rápido y en el que el Pincha no quiere perder tiempo.

La revisión médica del delantero, pautada inicialmente para el lunes, debió postergarse por cuestiones administrativas y de viaje. Recién este martes, cerca de las 8.50, Gaich apareció en el Centro de Diagnóstico del Country para completar los estudios de rutina. Pasadas las 13, salió rumbo al predio en un auto azul oscuro para ultimar detalles contractuales y quedar oficialmente presentado.

El ex San Lorenzo rescindió su contrato con el CSKA Moscú durante el fin de semana y viajó desde Turquía hacia Buenos Aires para cerrar su llegada al León. El acuerdo será por un año, con posibilidad de extensión a dos temporadas y una opción de compra accesible: 500.000 dólares por el 50% del pase. Para Estudiantes, que llevaba tiempo detrás del Tanque, es una pieza ofensiva clave para un semestre apretado, con competencia local e internacional.

Con la Copa Argentina a la vuelta de la esquina —el debut será el lunes 19 ante Ituzaingó—, la dirigencia buscó acelerar cada paso para que Domínguez pueda contar con el atacante cuanto antes. El plantel tiene doble turno este martes y volverá a trabajar el miércoles por la mañana, escenario ideal para que Gaich se meta de lleno en el ritmo de la pretemporada.

Pero no es el único movimiento fuerte del mercado. Mientras la llegada de Gaich toma forma definitiva, otro nombre gana terreno en la Secretaría Técnica: Eros Mancuso. El lateral derecho, ex-Boca y con pasado reciente en el Pincha, aparece en carpeta tras perder la categoría con Fortaleza en Brasil. Su salida sería relativamente sencilla y Estudiantes ya dio los primeros pasos para repatriarlo, en principio mediante un préstamo con cargo y opción.

El campeón del fútbol argentino empieza a armar su nueva versión. Con la continuidad de Domínguez confirmada hasta 2027 y la llegada de Gaich asegurada, el León se mueve con decisión en un mercado que aún promete varias novedades. Porque el 2026 será largo, intenso y lleno de desafíos para un club que, lejos de conformarse, quiere ir por más.