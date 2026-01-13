Benavídez pasa al frente y su moto le apunta al título en el Dakar

Luciano Benavides ganó su tercera etapa en el Rally Dakar 2026 ayer y es el nuevo líder en la tabla general de la categoría motos cuando faltan cinco días para el final.

El piloto salteño de 30 años venía de imponerse el domingo junto a su hermano Kevin, que se retiró y pasó a la categoría Challenger.

El piloto argentino de la KTM oficial número 77 dominó el octavo tramo a pesar de la dificultad de abrir camino.

Benavídez empezó y terminó en Wadi ad-Dawasir, con 483 kilómetros de velocidad cronometrada y 238 de enlace.

De esta manera, le sacó 10 segundos de ventaja a su compañero australiano Daniel Sanders, el último vencedor.

"Todavía no lo puedo creer, para mí este momento es un sueño hecho realidad. Estoy más que feliz. Es la primera vez en mi vida que me pongo líder del Dakar, así que estoy muy orgulloso del trabajo de hoy. Hay que creer que es posible", expresó Benavides.

La segunda victoria en fila y la punta de la carrera le llegó a Benavides en un momento crítico de la competencia, porque entre martes y miércoles se desarrollará la última etapa denominada “maratón”, con otra noche en carpas comunes, en pleno desierto, y sin asistencia externa.

Por su parte, en la división Rally2 de las motos, el neuquino Juan Santiago Rostan (#40) arribó 29° este lunes y cayó al 26° de la general, mientras que 42° fue el riocuartense Leonardo Cola (#37), que se mantuvo en el 37° lugar.

También fue una jornada positiva para la pareja de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los de General Cabrera fueron 6° y le descontaron nuevamente con el Taurus #300 al líder español Pau Navarro, en plena lucha por defender su corona del 2025. Ahora están a apenas 2m02.

Además, el chileno Lucas del Río (#338) y el navegante mendocino Bruno Jacomy terminaron 12° pero continúan 3°, a 40m46 de Navarro. Y el pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto (#305), arribó 4° este lunes y trepó al cuarto puesto acumulado (+1m19s54).

Por su parte, tras imponerse el domingo, Kevin Benavides arribó 8° junto al sanjuanino Lisandro Sisterna (#347) y en la general siguen lejos, 12° a más de 3 horas y media. Lo mismo para el español Oscar Ral (#317), que lleva de copiloto al cordobés Fernando Acosta y terminó 10° ayer, pero continúa en el fondo del clasificador absoluto. Y no llegó Pablo Copetti (#363).