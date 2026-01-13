Maher Carrizo se aleja de River

Maher Carrizo, pese al fuerte interés del Millonario, el jugador de Vélez hizo saber su decisión al presidente Fabián Berlanga que no desea pasar a otro equipo del fútbol argentino y apunta a jugar en Europa, situación que hace que el pase a Núñez se caiga.

Al caerse las opciones de Sebastián Villa y Santino Andino, en River apuntaron a Maher Carrizo, rápidamente quedando a las puertas de un acuerdo con el Fortín para desembolsar 6.500.000 millones de dólares por la mitad del pase del futbolista de 19 años.

Si bien todo parecía indicar que la operación llegaría a buen puerto, la postura del jugador terminó por hacer caer la operación: Carrizo dejó en claro que no cuenta con la intención de pasar a River, priorizando seguir su carrera en Europa y aguardando que llegue una propuesta del Viejo Continente.

Al mismo tiempo, como iban a ser socios en el pase del futbolista, Vélez también quería incluir una cláusula recaudatoria por la cual el Millonario iba a tener que pagar un millón de dólares por cada mercado en el que el jugador no fuese vendido. Esto, junto con la postura del jugador, echaron por tierra la operación.

Fue Fabián Berlanga quien le dio a conocer a Stefano Di Carlo sobre la inamovible postura del jugador que hizo colapsar la operación, por lo que River deberá seguir su búsqueda para reforzar un cuestionado frente de ataque que finalizó de mala manera el 2025.