El León afila las garras: Estudiantes entra en la cuenta regresiva para su debut 2026

Estudiantes encara el tramo final de su pretemporada en City Bell con el calendario encima y la mira puesta en el estreno oficial del 2026: el duelo por Copa Argentina ante Ituzaingó, el lunes 19 de enero a las 21.15 en cancha de Banfield. A ocho días del debut, el bicampeón pule detalles con un plantel que aún no tiene refuerzos y ya sufrió bajas sensibles, como la salida de Román Gómez y la lesión de Santiago Arzamendia.

En defensa, Eduardo Domínguez tiene casi todo definido: Muslera será el dueño del arco; Meza ocupará el lateral derecho; Núñez y González Pirez formarán la zaga; y Benedetti volverá a la titularidad por izquierda tras la grave lesión de Arzamendia.

En el medio, Ascacibar y Piovi son una fija, pero la salida inminente de Cristian Medina abre un hueco que el DT busca cubrir con Alexis Castro o José Sosa, aunque el Rey no está para 90 minutos. La dirigencia intenta sumar un volante interno para jerarquizar esa zona.

El ataque tiene dos certezas y una incógnita: Carrillo será el 9 y Cetré arrancará abierto, salvo una oferta fuerte del exterior. El que preocupa es Tiago Palacios, lesionado y en negociaciones de salida; su reemplazo natural hoy es Joaquín Tobio Burgos.

Con un equipo en construcción, posibles llegadas y algunas ventas en carpeta, Domínguez apuesta a la base que le dio dos títulos y un cierre de año histórico. El objetivo: llegar afilado al primer examen de una temporada cargada de viajes, competencias y exigencia máxima.