Histórico triple triunfo argentino en el Rally Dakar 2026

La segunda semana del Rally Dakar 2026 comenzó con un domingo de gloria para los argentinos con tres triunfos en igual cantidad de categorías. Luciano Benavides (KTM) venció en motos, su hermano Kevin (Taurus) tuvo su primer triunfo en autos y se impuso en la Challenger; y Jeremías González Ferioli (Cam Am) en la Side by Side. Fue una jornada histórica, ya que por primera vez tres pilotos de nuestro país vencieron en una misma jornada en categorías diferentes y es el tercer país en conseguirlo detrás de Francia y España. Nunca antes dos hermanos terminaron adelante en dos divisionales. El tridente celebró en la séptima etapa, que fue extenuante, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace.

Luciano Benavides se muestra decidido a ganar su primer Rally Dakar y hoy dio otro golpe para conseguirlo. El piloto de 30 años fue el mejor en la séptima etapa que unió Riad con Wadi Ad-Dawasir.

Su hermano, Kevin, vivió un día muy especial ya que logró su primera victoria en autos luego de bajarse de las motos a fines del año pasado. El mayor de los hermanos salteños celebró en la divisional Challenger (prototipos de vehículos UTV) a bordo de su Taurus atendido por el equipo BBR y tuvo una dedicatoria especial: “Hicimos historia. Vamos Argentina y esto se lo dedicamos a Juan Cruz Yacopini”. El salteño recordó al mendocino que sufrió un accidente en sus vacaciones y no pudo correr esta edición.

La alegría se completó con el triunfo en Side by Side (UTV de serie). El cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue cuarto y es 10º en la general. “Fue la primera etapa linda y limpia para nosotros. No renegamos, hubo un poco de polvo y sabía que iba a ser una etapa rápida hasta el final que se iba a definir por segundos”, dijo el joven de La Docta, que le ganó por solo 7 segundos al estadounidense Kyle Chaney (Can Am).

Jeremías es navegado por otro argentino, Gonzalo Rinaldi, y confesó cuál fue la clave para poder imponerse: “En el día de descanso repasamos el auto por completo y eso nos vino bien. Cambiamos la caja, todos los sistemas de refrigeración y con eso se solucionaron todos los problemas”.

Este lunes se viene la etapa más larga en cuanto a velocidad cronometrada con 481 kilómetros (236 de enlace) y se disputará íntegramente en Wadi Ad-Dawasir. La jornada puede resultar clave de cara a la definición de la carrera que comenzó su segunda semana.