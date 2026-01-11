River enfrenta a Millonarios en la Serie Río de la Plata

River y Millonarios se medirán esta noche desde las 21 en el Gran Parque Central de Montevideo por la Serie Río de la Plata.

El encuentro será el primer compromiso de Marcelo Gallardo en 2026 y servirá como prueba antes de las competencias oficiales. River busca recuperarse tras un 2025 irregular y apunta a la Copa Sudamericana, con refuerzos como Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Ante las bajas de Armani y Centurión, Santiago Beltrán podría ocupar el arco, acompañado por un mediocampo renovado y un ataque con Driussi, Quintero y Colidio.

Millonarios llega con ambición y la gran novedad del regreso de Radamel Falcao, junto a otros refuerzos que apuntan a consolidar al equipo en la liga local y en la Sudamericana.