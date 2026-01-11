La Plata

Tenis: Polonia conquistó su primera United Cup

Polonia alcanzó su primer título en el certamen mixto tras vencer a Suiza en Sídney.

En una final intensa, el equipo polaco se repuso a la derrota inicial de Iga Swiatek ante Belinda Bencic y equilibró la serie con el triunfo de Hubert Hurkacz frente a Stan Wawrinka.

La definición llegó en el dobles mixto, donde Katarzina Kawa y Jan Zielinski mostraron solidez y superaron a Bencic y Jakub Paul por 6-4 y 6-3. Tras dos finales perdidas, Polonia celebró un logro histórico que confirma su crecimiento y consolida al país como protagonista en el tenis internacional.

