A la espera de Gaich, Estudiantes cerró la semana en el Country

La pretemporada del plantel profesional de Estudiantes tiene muy buen ritmo, aunque es frenética, debido a que la vuelta a la competencia está a tan solo ocho días. El próximo lunes 19 de enero, los dirigidos por Eduardo Domínguez van a iniciar la temporada 2026 visitando en Banfield a Ituzaingó por la Copa Argentina.

Con poco tiempo por delante para preparar este encuentro, el Barba y sus colaboradores van a entrar ya en semana previa de fútbol oficial, por lo que deben acomodar las cargas de los jugadores para que todos puedan llegar de buena manera y empezar a atravesar un camino que tendrá dos compromisos de peso luego, como son la visita a Avellaneda ante Independiente y el duelo en Uno con Boca.

Lo cierto es que para el primer encuentro del año con el León del Oeste, el cuerpo técnico va a plantar en cancha una formación bastante similar a la que logró el bicampeonato a finales del 2025, a la espera de que puedan emigrar otros protagonistas, como ya fue el caso de Román Gómez que fue transferido de forma definitiva al Bahía de Brasil.

Fernando Muslera en el arco; Eric Meza por derecha, Santiago Núñez y Leandro González Pirez como dupla central y Gastón Benedetti por izquierda; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar y la posibilidad de Alexis Castro o José Sosa en el centro del campo; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré arriba.

Vale recordar que Tiago Palacios sufrió una lesión muscular en la final con Racing en Santiago del Estero, por lo que todavía se está recuperando de esa situación, al tiempo que su representación trabaja en una salida al fútbol extranjero, con clubes de Estados Unidos y Brasil que lo pretenden.

Así las cosas, el grupo superior de Domínguez va a descansar este domingo y se va a reencontrar en turno matutino y vespertino el lunes en las instalaciones del Mariano Mangano, a las 9.00 en primera instancia y a las 17.00 en segundo orden.

A la espera del Tanque

En el transcurso del viernes se conoció que el delantero Adolfo Gaich será la primera incorporación de Estudiantes en este mercado de pases. Los agentes del Tanque están trabajando en su desvinculación de Cska de Moscú, que tiene contrato con el club de Rusia hasta junio de este año.

Surgido en San Lorenzo de Almagro, el atacante llegará entre lunes y martes a la ciudad para hacer la revisión médica y posteriormente poner el gancho con el Pincha hasta diciembre de 2027.