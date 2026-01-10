Cambaceres hace fútbol ante los pibes de Estudiantes
El Rojo enfrenta a la Reserva de Estudiantes en City Bell, en su primer amistoso del año.
Este sábado desde las 9.00, el primer equipo de Defensores de Cambaceres tendrá por delante su primera prueba futbolística del 2026, enfrentando ni más ni menos que a la Reserva de Estudiantes de La Plata. La historia se va a desarrollar en las instalaciones del Mariano Mangano de City Bell.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, habrá acción entre el Rojo y los pibes comandados técnicamente por Jonatan Schunke, en un juego amistoso que tendrá dos bloques de fútbol con periodos de 25 minutos, lo que le permitirá tanto al Vikingo como a Hernán Darío Ortíz poder darle rodaje a los futbolistas.
La idea del Indio y sus colaboradores es plantar en cancha dos equipos diferentes y poder observar en detalle a la mayoría de los refuerzos, como también a algunos jóvenes que todavía están a prueba y buscan ganarse la confianza del entrenador para poder arreglar un contrato con la institución de Ensenada.