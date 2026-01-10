River ofertó por Maher Carrizo

El interés de River por Maher Carrizo volvió a reflotarse en este mercado de pases y rápidamente pasó a convertirse en una posibilidad concreta que ilusiona en Núñez. Desde la dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, enviaron una oferta de 6.500.000 dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo y reina el optimismo.

El escenario cambió de manera considerable en relación con los contactos que hubo en la ventana de mediados de 2025 y hoy le juega a favor al Millonario por varios factores. El primero es que, mientras afrontará la Copa Sudamericana, el Fortín quedó al margen de las competencias continentales, una situación que obliga a revisar posturas puertas adentro. En Liniers, la necesidad económica empieza a pesar y abre una ventana que antes parecía cerrada.

Carrizo ya dio el visto bueno y River incluso avanzó en el acuerdo de su contrato, pero hay un asterisco que le agrega suspenso a la esperanza de Marcelo Gallardo de sumar a su cuarto refuerzo: una posible oferta desde Europa aparece como la principal amenaza. La prioridad para el jugador y su entorno sigue siendo el Viejo Continente.