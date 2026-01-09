Los argentinos Manuel Córsico y Florencia Borelli ganaron la Corrida San Fernando en Uruguay

Con una temperatura fresca y un viento persistente, 5.400 atletas se apostaron en la parada 17 y 16 ½ de la playa Mansa de Punta del Este para participar en la edición 52 de la Corrida San Fernando. Se trató de una cifra récord de inscriptos, al punto de que en los días previos a la competencia la organización habilitó 600 cupos más que los estipulados inicialmente. Y como no podía ser de otra manera, los argentinos Manuel Córsico ( 30:09 minutos) y Florencia Borelli (34:12 minutos ) ganaron los 10k.

Residentes y turistas abrigados hasta los dientes se desplegaron a ambos lados de las vallas instaladas a lo largo de la rambla Claudio Williman, muchos con termo y mate en mano. Desde allí disfrutaron de más de dos horas de carrera y alentaron a familiares, amigos o grupos de corredores que llegaron desde distintos departamentos con coloridas indumentarias.

“Mucha gente alentando durante todo el recorrido que en otros años no había notado. El año pasado no había podido venir, amo Uruguay, así que un placer haberme llevado el primer puesto”, expresó Borelli luego de la carrera .Por su parte, Manuel Córsico, dijo en rueda de prensa que es su vuelta después de una fractura.

“Contento por venir acá, por ganar. Acabo de correr el lunes en Bahía Blanca la Maratón de Reyes. No subí al podio, me subí a colectivo y después a Buquebús y llegué ayer a la noche”, contó el oriundo de Bahia Blanca .

El argentino de 30 años también apreció la convocatoria que tuvo la carrera: “La cantidad de gente alentando es increíble”.