Gimnasia avanza con la pretemporada mientras negocia por un delantero
Los dirigidos por Fernando Zaniratto completaron otra jornada de doble turno y mañana tendrán el primer amistoso del mes. En paralelo, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto busca cerrar al delantero de área para luego avanzar en el mercado por un extremo.
Luego de un 2025 complicado en el aspecto deportivo e institucional, la gente empieza a ilusionarse de la mano de la nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto. En un mes y medio de mandato, el grupo de trabajo de Usina Tripera aseguró la continuidad del entrenador Fernando Zaniratto, concretó los regresos de “los Nachos” , mantuvo la base del plantel y puso al día a todos los empleados. Ahora, la comisión directiva buscará darle un cierre más que positivo al mercado de pases.
Hasta el momento, con Germán Brunati como Director Deportivo, el Lobo se aseguró la continuidad de nombres importantes para la estructura que pretende mantener el entrenador. Se destacan los casos de Enzo Martínez, Augusto Max, Franco Torres y Renzo Giampaoli.
Al cierre de esta edición, Anacleto se puso la negociación al hombro por el número “9”. Pese a diversos rumores, los candidatos más firmes siguen siendo Matías Coccaro y Agustín Auzmendi.
Por su parte, Guillermo Enrique no será tenido en cuenta y avanzó en la rescisión de su contrato. Tras su préstamo en Alianza Lima, el lateral derecho quedó en libertad y será nuevo refuerzo de Aldosivi.
Y luego de algunas semanas de incertidumbre, finalmente llegó el anuncio oficial en Colombia. Tras dejar River luego de 11 años, Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional . Pese al deseo de Gimnasia de volver a contar con él, el nacido en María Grande, Entre Ríos, optó por la opción cafetera.
Cronograma de tareas en Abasto
Hoy: entrenamiento por la mañana
Mañana: primer amistoso por la mañana
Domingo: único día libre
Lunes 12: doble turno y concentración
Martes 13: doble turno y concentración
Miércoles 14: entrenamiento por la mañana
Jueves 15: doble turno y concentración
Viernes 16: entrenamiento por la mañana
Sábado 17: segundo amistoso por la mañana