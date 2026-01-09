Gimnasia avanza con la pretemporada mientras negocia por un delantero

Luego de un 2025 complicado en el aspecto deportivo e institucional, la gente empieza a ilusionarse de la mano de la nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto. En un mes y medio de mandato, el grupo de trabajo de Usina Tripera aseguró la continuidad del entrenador Fernando Zaniratto, concretó los regresos de “los Nachos” , mantuvo la base del plantel y puso al día a todos los empleados. Ahora, la comisión directiva buscará darle un cierre más que positivo al mercado de pases.

Hasta el momento, con Germán Brunati como Director Deportivo, el Lobo se aseguró la continuidad de nombres importantes para la estructura que pretende mantener el entrenador. Se destacan los casos de Enzo Martínez, Augusto Max, Franco Torres y Renzo Giampaoli.

Al cierre de esta edición, Anacleto se puso la negociación al hombro por el número “9”. Pese a diversos rumores, los candidatos más firmes siguen siendo Matías Coccaro y Agustín Auzmendi.

Por su parte, Guillermo Enrique no será tenido en cuenta y avanzó en la rescisión de su contrato. Tras su préstamo en Alianza Lima, el lateral derecho quedó en libertad y será nuevo refuerzo de Aldosivi.

Y luego de algunas semanas de incertidumbre, finalmente llegó el anuncio oficial en Colombia. Tras dejar River luego de 11 años, Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional . Pese al deseo de Gimnasia de volver a contar con él, el nacido en María Grande, Entre Ríos, optó por la opción cafetera.

Cronograma de tareas en Abasto

Hoy: entrenamiento por la mañana

Mañana: primer amistoso por la mañana

Domingo: único día libre

Lunes 12: doble turno y concentración

Martes 13: doble turno y concentración

Miércoles 14: entrenamiento por la mañana

Jueves 15: doble turno y concentración

Viernes 16: entrenamiento por la mañana

Sábado 17: segundo amistoso por la mañana