River se bajó de la negociación por Sebastián Villa

Sebastián Villa no jugará en River, pese al deseo que manifestó públicamente el jugador en las últimas horas y que generó revuelo. La decisión fue confirmada por el propio presidente del club, Stefano Di Carlo, en diálogo con TyC Sports. Si bien existió demostración de interés y hubo un acercamiento entre las partes, la distancia económica resultó “insalvable” y la negociación quedó definitivamente descartada.

Vale aclarar que desde Núñez nunca se envió una oferta formal a Independiente Rivadavia de Mendoza y que solo existieron charlas preliminares, en las que la dirigencia sondeó la situación del extremo y consultó condiciones a partir del interés manifestado por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, cuando el presidente de la Lepra Mendocina, Daniel Vila, dejó trascender -tanto en privado como en público- que las pretensiones por el pase de Villa rondan los 12 millones de dólares, en River dieron un paso al costado de inmediato y dieron por concluido lo que apenas había sido un principio de negociación.

“Las diferencias son insalvables”, le transmitió Di Carlo a este medio, al reconocer que existieron comunicaciones por el extremo de 29 años con pasado en Boca, pero que cualquier mínima posibilidad de avanzar -en lo que hubiese sido el bombazo del mercado de pases- ya quedó descartada. En Núñez consideran inviable la operación: no están dispuestos a erogar una cifra de semejante magnitud.

Salvo que desde Independiente Rivadavia reduzcan considerablemente su cotización y se produzca un giro inesperado de 180 grados, Villa no se pondrá la camiseta de River, club al que le convirtió varios goles, generó rispideces por un festejo polémico y su marcado paso por la vereda de enfrente, pero así y todo pidió que lo contrate.