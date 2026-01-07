River se bajó de la negociación por Sebastián Villa
El club de Núñez se retiró de la negociación al considerar inviable el monto solicitado.
Sebastián Villa no jugará en River, pese al deseo que manifestó públicamente el jugador en las últimas horas y que generó revuelo. La decisión fue confirmada por el propio presidente del club, Stefano Di Carlo, en diálogo con TyC Sports. Si bien existió demostración de interés y hubo un acercamiento entre las partes, la distancia económica resultó “insalvable” y la negociación quedó definitivamente descartada.
Vale aclarar que desde Núñez nunca se envió una oferta formal a Independiente Rivadavia de Mendoza y que solo existieron charlas preliminares, en las que la dirigencia sondeó la situación del extremo y consultó condiciones a partir del interés manifestado por Marcelo Gallardo.
Sin embargo, cuando el presidente de la Lepra Mendocina, Daniel Vila, dejó trascender -tanto en privado como en público- que las pretensiones por el pase de Villa rondan los 12 millones de dólares, en River dieron un paso al costado de inmediato y dieron por concluido lo que apenas había sido un principio de negociación.
“Las diferencias son insalvables”, le transmitió Di Carlo a este medio, al reconocer que existieron comunicaciones por el extremo de 29 años con pasado en Boca, pero que cualquier mínima posibilidad de avanzar -en lo que hubiese sido el bombazo del mercado de pases- ya quedó descartada. En Núñez consideran inviable la operación: no están dispuestos a erogar una cifra de semejante magnitud.
Salvo que desde Independiente Rivadavia reduzcan considerablemente su cotización y se produzca un giro inesperado de 180 grados, Villa no se pondrá la camiseta de River, club al que le convirtió varios goles, generó rispideces por un festejo polémico y su marcado paso por la vereda de enfrente, pero así y todo pidió que lo contrate.