Advíncula rescindió su contrato con Boca para volver a Perú

El lateral Luis Advíncula llegó a un acuerdo con Boca para rescindir su contrato que vencía en diciembre e irse de la institución con el pase en su poder, mientras analiza ofertas para continuar su carrera en su país.

El futbolista de 35 años, quien había llegado al club en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y rápidamente se ganó el puesto, bajó su rendimiento y perdió su lugar en el último tiempo, por lo que terminó el año como suplente de Juan Barinaga.

Ante este panorama, el Rayo optó por marcharse y su destino podría estar en Alianza Lima, que disputará la Copa Libertadores. Enterados de la intención de Advíncula de marcharse, desde el Xeneize frenaron el préstamo a Argentinos Juniors de Lucas Blondel, otro que venía relegado, dado que solo se desprenderán de un solo lateral. Más atrás en la consideración está Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.