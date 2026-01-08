Dolor en el fútbol argentino: murió Ángel Coerezza, leyenda del arbitraje
El histórico árbitro dejó un legado que marcó al referato nacional.
El fútbol argentino está de luto por la muerte de Ángel Norberto Coerezza, uno de los referentes del referato nacional. El histórico árbitro falleció en las últimas horas a los 92 años, según confirmó la Asociación Argentina de Árbitros que destacó su “enorme legado humano y profesional”.
Coerezza nació en Buenos Aires en 1933 y debutó en la Primera División con apenas 24 años, en un partido entre Independiente y San Lorenzo en 1957. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura destacada del arbitraje local e internacional, llegando a ser designado por la FIFA para dirigir en los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978, algo poco frecuente para un juez argentino.