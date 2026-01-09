Ricardo Centurión podría volver al fútbol argentino

Una frase a la pasada de Ricardo Centurión podría hacer estallar la bomba del mercado del Ascenso. “Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo”, aseguró el extremo argentino días atrás. Libre tras su paso por Oriente Petrolero, ya tiene a su primer interesado de la categoría: Racing de Córdoba, que le hizo una oferta para que sea nuevo refuerzo.

Su presidente Manuel Pérez, quien también insiste para incorporar a Ramón Wanchope Ábila, compañero suyo en sus tiempos en Boca, confirmó las negociaciones: “Hablamos con el representante. La verdad es que nos atendió muy macanudo, así que ahí nomás le bajamos la propuesta económica y quedamos en charlar mano a mano con Ricky para ver qué adelantamos”.