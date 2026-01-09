Día 2 en City Bell: Estudiantes sube revoluciones y Domínguez ya puso el gancho

La temporada 2026 ya empezó en serio para Estudiantes de La Plata. En el segundo día de pretemporada en el Country Club de City Bell, el Pincha volvió a mostrar el ritmo que propone Eduardo Domínguez: intensidad, detalles y una planificación que apunta a llegar afilados a un calendario que no dará respiro. Con Copa Argentina, Apertura, Clausura, Libertadores, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional por delante, el plantel entiende que el margen de error será mínimo.

Durante la mañana, y con puertas abiertas, el cuerpo técnico organizó un doble circuito de trabajo que dividió al plantel en dos grupos. Mientras una parte realizó ejercicios físicos y movilidad en el campo principal, otro grupo inició la mañana en el gimnasio, bajo techo, con un foco especial en la fuerza y la prevención de lesiones. Allí se movieron Leandro González Pirez, Valente Pierani, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, José Sosa, Tiago Palacios, Cristian Medina, Lucas Cornejo y Edwuin Cetré.

De todos ellos, el único que no saltó al campo fue Tiago Palacios, aún bajo un seguimiento especial por la contractura que arrastra desde fines del año pasado. El resto, cerca de las 11, se sumó a los trabajos en la cancha: rondos, circuitos de pase, finalizaciones y un cierre exigente con pasadas cronometradas alrededor de la cancha principal, un clásico del método Domínguez.

El plan de trabajo continuará este viernes por la mañana, nuevamente con gimnasio y cancha. Hasta el 28 de enero, Estudiantes tendrá dobles y hasta triples turnos, con concentración en el predio y un solo día libre: el domingo 11. Sin amistosos programados —una constante en el ciclo del Barba—, el primer examen formal será el 19 de enero ante Ituzaingó por Copa Argentina. Cuatro días después, debutará en el Apertura frente a Independiente en Avellaneda. Y en abril llegará la Libertadores.

Domínguez renovó y va por más

En medio del arranque de la pretemporada, Estudiantes hizo oficial la continuidad de Eduardo Domínguez, quien firmó hasta diciembre de 2027. El anuncio llegó acompañado de una foto clave: el DT posando con el mánager Marcos Angeleri y el vicepresidente Martín Gorostegui, sellando un acuerdo que llevó semanas de negociaciones.

El nuevo contrato incluye una mejora salarial y una cláusula de rescisión especial, un pedido central del entrenador tras las tensiones vividas en 2025. El mensaje del club fue contundente: “¡Vamos por más en este 2026, Barba!”. Los hinchas lo tomaron como la confirmación del proyecto más sólido del fútbol argentino.

Con la continuidad resuelta, Domínguez ya trabaja sobre dos planos: potenciar a los juveniles que vienen empujando y reforzar puestos clave, especialmente el lateral derecho y el ataque.

City Bell vibra. El campeón vuelve a construir su camino. Y el Barba firma otra vez la hoja de ruta.