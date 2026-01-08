“Vine para hacer resurgir a Cambaceres”

Con la intención de renovar la ilusión y pelear por el ascenso a la Primera B Metropolitana, Hernán Darío Ortiz dirigió ayer su tercera jornada de la pretemporada que Defensores de Cambaceres comenzó a realizar en el camping que tiene Atulp en Ensenada.

El ex defensor y técnico de Gimnasia se muestra muy comprometido y no quiere dejar ningún detalle librado al azar: le pidió al presidente del club que lleve proteínas para que consuman los jugadores, no deja que se ensucie el predio ni las canchas y está muy encima de la nutrición de los futbolistas, a quienes vienen exigiendo desde el primer día con entrenamientos de más de una hora que incluyen pasadas de velocidad y bloques de fútbol en espacios reducidos.

Además, el técnico reclamó la llegada de un marcador central y un arquero y en contacto con el diario Hoy y el noticiero de Deportes que tiene la televisión de la región redobló la apuesta en cuanto objetivos y metas.

“Los últimos años el equipo estuvo peleando el descenso y el objetivo es empezar a cambiar eso. Vamos a usar el ingenio para no pasarnos del presupuesto y tratar de armar un equipo competitivo que pueda luchar arriba”, recalcó en el primer contacto con un diario de La Plata en el año 2026.

Con relación a la decisión de sumarse a Cambaceres, Ortiz confesó que fue clave el nuevo presidente del club para inclinarse por esta chance, luego de tener un amplio recorrido por el ascenso argentino dirigiendo equipos del interior y peleando campeonatos importantes. “Me covenció el presidente y la gente que está con él. Se lo que significa Cambaceres para la región, porque lo conozco de cuando yo estaba en Gimnasia. Vamos a tratar de dejarlo lo más arriba posible”, contó el Indio.

Cabe recordar que en la primera jornada de entrenamiento el jugador Patricio Contana sufrió un contratiempo en el hombro derecho, pero se está recuperando y no se perderá lo que resta de los trabajos que Cambaceres está realizando en Punta Lara.

“La mayoría de los chicos trabajan y por eso estamos encima de la alimentación y las proteínas para ayudarlos. Tenemos que ser conscientes del contexto en el cual estamos trabajando. Cuando vos estás en el ascenso vos terminás siendo un poco de psicólogo y de amigo de los jugadores. Es todo una familia. No es lo mismo cuando cuando estábamos entrenando en Gimnasia”, detalló el director técnico.