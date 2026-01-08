Ignacio Malcorra firmó con Independiente

Ignacio Malcorra se hizo la revisión médica y ya firmó su contrato para incorporarse a Independiente como agente libre luego de tres años y medio en Rosario Central. El vínculo será por un año con opción de extenderlo por otro más y tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad. “Es una alegría inmensa estar en este club tan grande. Espero estar a la altura. Lo voy a disfrutar. Ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque. Voy a dejar todo dentro de la cancha”, afirmó en declaraciones al canal oficial del Rojo.

De esta manera, el volante con vocación ofensiva se sumará en los próximos días a la pretemporada del Rojo bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. El elenco de Avellaneda disputará en Uruguay una serie de amistosos frente a Alianza Lima, Everton de Viña del Mar y Montevideo Wanderers.

“No soy de hablar mucho pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia”, dijo Malcorra para despedirse del conjunto Canalla luego de 133 partidos en los que marcó 22 goles y repartió 25 asistencias.