Gaich la primera cara nueva para Domínguez

Estudiantes de La Plata comenzó a mover fuerte el mercado y ya tiene abrochado a su primer refuerzo del 2026: Adolfo Gaich, el delantero surgido en San Lorenzo que llega para potenciar una ofensiva que fue uno de los puntos a reforzar tras la última temporada. El atacante arribará bajo la modalidad de préstamo por un año, con una opción de compra del 50% del pase fijada en 500 mil dólares, un número accesible para los parámetros actuales del fútbol argentino.

El plan de la dirigencia es simple y urgente: que Gaich realice la revisión médica el lunes y, una vez superada, se incorpore inmediatamente a los trabajos de pretemporada en el Country Club de City Bell. Allí, el plantel de Eduardo Domínguez ya atraviesa una preparación corta pero intensa, condicionada por un calendario que no da respiro. El primer compromiso oficial está a la vuelta de la esquina: el lunes 19 de enero ante Ituzaingó por Copa Argentina, un duelo que marca el inicio formal del camino del León en un año cargado de competencia local e internacional.

La elección del delantero no es casual. Desde hace tiempo, Gaich figuraba en los planes de la Secretaría Técnica albirroja. Incluso su nombre había surgido en negociaciones a mediados de 2025, cuando existía la posibilidad de armar una operación conjunta con CSKA Moscú por Tiago Palacios, pero aquella alternativa no prosperó. Hoy, con el pase en su poder y su situación contractual aclarada, Estudiantes aceleró y logró concretar un anhelo de larga data.

Domínguez considera clave sumar un atacante con potencia física y capacidad para alternar con Guido Carrillo, en un frente de ataque que quedó diezmado tras las salidas confirmadas y las dudas en torno a algunas piezas del plantel. Gaich, de 25 años, aparece como una apuesta con recorrido internacional, margen de crecimiento y un perfil que encaja en la idea del entrenador.

En un mercado en el que el Pincha busca reforzarse sin comprometer su estabilidad financiera, la llegada de Gaich se transforma en una señal clara del rumbo deportivo: jerarquía accesible, necesidades bien detectadas y decisiones rápidas ante un fixture que no perdona. El León ya tiene su primer cara nueva. Y quiere seguir rugiendo fuerte.