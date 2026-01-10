Fin de la novela: Hinestroza jugará en Boca

Ahora sí, es un hecho: Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Después de varios días de negociación, charlas arduas y muchos desencuentros, Atlético Nacional decidió hacer lugar al pedido del colombiano y aceptó la última oferta enviada desde las oficinas de Brandsen 805.Solo falta que se formalice por escrito.

La extensa y sinuosa operación, marcada por cambios de postura del conjunto colombiano y conflictos en el medio con el propio futbolista, finalmente se cerró en un monto cercano a los cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha del extremo de 23 años. El Verdolaga conserva una plusvalía del 20% de una futura venta. Cuando quede todo asentado en los documentos, volará rumbo a Buenos Aires yfirmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.