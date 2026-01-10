Troglio denunció que fue estafado por una suma millonaria: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”

Pedro Troglio reveló que fue víctima de una presunta estafa inmobiliaria en la ciudad de La Plata, tras invertir en la construcción de departamentos que nunca llegaron a finalizarse.



El actual director técnico del “Taladro” había apostado a un proyecto de desarrollos “en pozo” impulsado por una empresa local. Sin embargo, con el paso del tiempo, las obras quedaron paralizadas y hasta hoy se desconoce el destino del dinero aportado. “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”, expresó el entrenador, al describir la gravedad de la situación y el impacto que tuvo en decenas de familias.



Según pudo saberse, la causa tendría alrededor de 160 damnificados. La firma señalada es ABES Desarrolladora de Negocios, que habría continuado vendiendo unidades aun cuando atravesaba una delicada situación financiera. A fines de 2025, la empresa cambió de manos en el marco de un plan para evitar la quiebra, pero varias construcciones en La Plata quedaron inconclusas.



Los denunciantes sostienen que los fondos que debían destinarse a cada fideicomiso fueron manejados bajo un esquema de “caja única”, lo que habría derivado en desvíos de dinero hacia otros emprendimientos o destinos que todavía se investigan.



Mientras la Justicia avanza en la causa para determinar responsabilidades y el paradero de los fondos, Troglio y el resto de los inversores afectados continúan sumando presentaciones judiciales, con la esperanza de recuperar al menos parte de lo perdido.