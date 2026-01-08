Milei rechazó el llamado a elecciones libres

En una nueva exposición pública, Javier Milei volvió a ratificar el apoyo a Donald Trump y su ataque militar en Venezuela. En este sentido, opinó igual que su par estadounidense al considerar que no es momento para convocar a elecciones en el país caribeño.

Sin embargo, lo contradijo (o no le prestó atención a sus últimas declaraciones) al decir que Estados Unidos no tiene intereses petroleros en Venezuela. Además, descartó romper relaciones comerciales con China.

Sin libertad democrática

Javier Milei sostuvo que Trump “está rediseñando el orden mundial”, y afirmó que el debate internacional dejó atrás la lógica de la globalización para pasar a un escenario dominado por disputas geopolíticas entre bloques de poder.

En diálogo con el canal de streaming Neura, soslayó que el alineamiento argentino no responde a una coyuntura, sino a una decisión previa a su llegada al poder. “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”, indicó.

En paralelo, en similar postura al gobierno de Estados Unidos, desde Casa Rosada dejaron trascender que consideran “un delirio” convocar a elecciones libres en Venezuela. La razón, según esgrimieron fuentes del Ejecutivo nacional a la Agencia Noticias Argentinas, es que aún permanece activa la estructura armada que respondía al gobierno de Nicolás Maduro.

Más contradicciones

Por otro lado, Javier Milei negó que el ataque de Estados Unidos a Venezuela al control del petróleo de ese país, y calificó esa hipótesis como “una estupidez”.

No obstante, fue el propio Trump el mismo día de la acción militar blanqueó que quieren que el petróleo venezolano quede en manos de empresas estadounidenses y se restringa su comercio con China. A su vez, este miércoles el presidente estadounidense informó que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

En este camino, según opinó Milei, lo que determina la riqueza de un país no son sus recursos naturales sino “el respeto a la propiedad privada, las instituciones, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad”. Por tal motivo, sostuvo que hablar de petróleo como motivación no resulta necesario.

Para reforzar su argumento, el Presidente apeló al caso venezolano y señaló que el país llegó a tener “un millón de dólares per cápita en términos de reservas” y aun así terminó con “90% de pobres”. Esa comparación fue utilizada por el jefe de Estado para invalidar cualquier vínculo entre recursos estratégicos y el poder de un país.

Paralelamente, pese a su cercanía con Washington, Milei estableció una diferencia central entre política exterior y economía. “No voy a romper los lazos comerciales con China”, aseguró y recordó que incluso Estados Unidos mantiene intercambios económicos con el gigante asiático, a pesar de las tensiones estratégicas existentes.

“Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”, diferenció durante la entrevista.