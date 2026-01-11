Buendía figura en el triunfo del Villa en la Fa Cup

Emiliano Buendía fue una de las grandes figuras en la victoria de Aston Villa por 2-1 como visitante frente a Tottenham, en un encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Fa Cup. El argentino marcó un gol y dio una asistencia de lujo para que su equipo avanzara a los 16avos de final del certamen.

El delantero fue titular y abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo, tras una destacada acción individual que culminó con una potente definición de zurda para vencer al arquero local. Aston Villa amplió la ventaja a los 48 de esa misma etapa, cuando Buendía asistió de taco a Morgan Rogers, que no dudó y estiró la diferencia en el resultado.

Tottenham, que no contó con Cristian Romero, logró descontar a los nueve minutos del complemento por intermedio del francés Wilson Odobert. El defensor argentino cumplió su segundo partido de suspensión, luego de que la federación le extendiera la sanción por la tarjeta roja recibida ante Liverpool.

En el conjunto visitante tampoco estuvo Emiliano Martínez. El arquero fue baja por una molestia en la pantorrilla izquierda, luego de haber sido reemplazado en el entretiempo del empate sin goles frente a Crystal Palace por la Premier League.

En otros partidos de la jornada, Manchester City no tuvo piedad ante Exeter City, de la tercera división, y lo goleó 10-1 como local. Con Josep Guardiola suspendido y observando desde la platea, el escolta de Arsenal y Aston Villa en la Premier League resolvió el partido con autoridad. En el primer tiempo marcaron Max Alleyne, Rodri y se sumaron dos goles en contra de Jack Fitzwater y Jake Doyle-Hayes. En el complemento, el festival continuó con tantos de Rico Lewis, el único que repitió, el debutante Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, joven promesa de 17 años. El descuento de la visita llegó a través de George Birch.