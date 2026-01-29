Se va Cetré y se desarma el plantel

Edwin Cetré no fue tenido en cuenta para el partido de anoche contra Boca y muchos hinchas se fueron enterando de la intención de la dirigencia de venderlo al Atlético Paranaense de Brasil.

De este modo, dos de las principales figuras y referentes de los hinchas durante el año 2025 ya no formarán parte del equipo para lo que resta del año y la desilusión sumó otro capítulo.

Si bien varias personas ayer en la cancha se preguntaron por cuánto se estaba negociando la salida de Cetré, ni el propio Alayes ni nadie de la comisión directiva aceptó brindar informaciones al respecto y la camiseta número 5 con el nombre de Ascacíbar se ofreció con un precio promocional ayer en los locales de venta deportiva.