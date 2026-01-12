Gimnasia
Marcelo Torres: “Ojalá tengamos un buen torneo y competir en lo más alto”
El delantero de Gimnasia resaltó la confianza del grupo de cara al inicio del torneo
Llegó sobre el cierre de un mercado de pases tras un paso por el fútbol de Emiratos Árabes, los hinchas lo miraron de reojo y terminó siendo uno de los goleadores del equipo en el 2025. A base de esfuerzo y goles, Marcelo Torres se ganó el cariño del hincha de Gimnasia.
Luego de la primera práctica de fútbol formal en Abasto, el “Chelo” contó sus sensaciones ante la prensa: “Tuvimos una semana muy linda, de mucho trabajo e intensidad. La verdad que contentos y metiéndole. Fernando nos pide mucha intensidad, vamos paso a paso, recién estamos iniciando la pretemporada. Ojalá que sea un buen torneo y esperemos competir en lo más alto”.
Consulado sobre el último semestre, explicó: “Jugamos buenos partidos en la última parte del torneo así que hay que ajustar detalles y seguir metiéndole. La semana siguiente nos vamos a poner más a punto pensando en Racing que es un gran rival y a prepararnos de la mejor manera”.
Sobre los “Nachos”, el atacante de Gimnasia comentó: “Le van a dar esa jerarquía al club y al equipo. Todos sabemos la clase de jugador que es Nacho Fernández y ojalá que nos de mucho”.