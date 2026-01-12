Marcelo Torres: “Ojalá tengamos un buen torneo y competir en lo más alto”

Llegó sobre el cierre de un mercado de pases tras un paso por el fútbol de Emiratos Árabes, los hinchas lo miraron de reojo y terminó siendo uno de los goleadores del equipo en el 2025. A base de esfuerzo y goles, Marcelo Torres se ganó el cariño del hincha de Gimnasia.

Luego de la primera práctica de fútbol formal en Abasto, el “Chelo” contó sus sensaciones ante la prensa: “Tuvimos una semana muy linda, de mucho trabajo e intensidad. La verdad que contentos y metiéndole. Fernando nos pide mucha intensidad, vamos paso a paso, recién estamos iniciando la pretemporada. Ojalá que sea un buen torneo y esperemos competir en lo más alto”.

Consulado sobre el último semestre, explicó: “Jugamos buenos partidos en la última parte del torneo así que hay que ajustar detalles y seguir metiéndole. La semana siguiente nos vamos a poner más a punto pensando en Racing que es un gran rival y a prepararnos de la mejor manera”.

Sobre los “Nachos”, el atacante de Gimnasia comentó: “Le van a dar esa jerarquía al club y al equipo. Todos sabemos la clase de jugador que es Nacho Fernández y ojalá que nos de mucho”.