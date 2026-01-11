Luis Zubeldía fue operado con éxito del corazón

Luis Zubeldía, de 44 años, fue sometido a una angioplastía con stent en Brasil, en el marco de un tratamiento programado y no de urgencia. La intervención resultó exitosa y el técnico permanece estable, acompañado por su familia y bajo observación médica.

El club informó que la recuperación será más extensa de lo previsto, por lo que el DT no estará en el debut del torneo brasileño. Mientras tanto, el equipo será dirigido de manera interina por miembros de su cuerpo técnico, priorizando la salud del entrenador antes de su regreso a la actividad.